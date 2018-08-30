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Интернет‑ресурс малых закупок Москвы используют более 100 тыс. поставщиков со всей России
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Интернет‑ресурс малых закупок Москвы используют более 100 тыс. поставщиков со всей России 

РИАМО + ещё 3 45 минут назад
Фото: РИАМО
Конкуренция на рынке закупок Москвы растет в том числе благодаря цифровым технологиям, применяемым при организации закупочного процесса, так, на портале поставщиков ежедневно проходит до 700 котировочных сессий, им пользуются более 100 тысяч организаций и предпринимателей из всех регионов России, говорится в сообщении пресс-службы департамента столицы по конкурентной политике.
«До 700 котировочных сессий в сутки проходит на портале поставщиков. Участвовать в них можно из любой точки страны, что предприниматели успешно и делают. Возможности интернет-ресурса малых закупок госзаказчиков используют более 100 тысяч поставщиков из всех регионов. О доверии и востребованности этого инструмента говорят показатели: за четыре года заключено более 1,5 миллиона контрактов, в настоящее время актуальны 3 миллиона оферт», — сказал руководитель департамента Москвы по конкурентной политике Геннадий Дегтев в ходе всероссийской конференции «Реализация Национального плана развития конкуренции».
По его словам, преимуществами работы предпринимателей посредством котировочных сессий являются мгновенная аккредитация и отсутствие предварительной заявки и обеспечения. В то же время портал поставщиков развивает конкуренцию не только в столице, но и за ее пределами.
«Москва предложила регионам апробированную на собственном опыте инфраструктуру для осуществления малых закупок. Это предложение поддержано большинством субъектов, оценивших реальные результаты столицы: объем закупок у малого бизнеса московскими заказчиками за семь лет вырос в десять раз с 27 миллиардов до 273 миллиардов рублей. Если говорить о доле закупок у малого бизнеса, то она выросла за это время с 4% до 37%», — сказал Дегтев.
Участники всероссийской конференции «Реализация Национального плана развития конкуренции» обсуждают проект нового Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, а также расчет ключевых показателей. Они делятся опытом разработки и внедрения региональных дорожных карт по содействию развитию конкуренции в Москве и других субъектах Федерации. В работе конференции принимают участие руководители ФАС России, представители министерства экономического развития РФ, министерства финансов РФ, Центрального банка России, правительства Москвы, субъектов РФ.
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