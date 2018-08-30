Жителя Губкинского обвиняют в убийстве знакомого и краже его вещей

В городе Губкинский следователи завершили расследование по делу ранее судимого местного жителя. Мужчину обвиняют в убийстве и краже, совершенной с причинением значительного ущерба. Об этом корреспонденту ИА «Север-Пресс» сообщила старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ следственного управления следственного комитета РФ по ЯНАО Елена Демьянова.

Следствие установило, что утром 26 мая 2018 года в городе Губкинский в квартире обнаружили тело мужчины 1959 года рождения с признаками насильственной смерти — колото-резанные ранения поверхности грудной клетки. В ходе расследования уголовного дела выяснили, что обвиняемый 1967 года рождения, находясь в гостях у потерпевшего, в ходе ссоры нанес хозяину квартиры не менее четырех ударов ножом в область грудной клетки. Убедившись, что он скончался, гость похитил из квартиры вещи, в том числе телевизор, телефон и банковскую пластиковую карту. С места совершения преступления мужчина скрылся с похищенным имуществом, которым впоследствии распорядившись по своему усмотрению. Установить причастного к совершению преступлений помогли видеозаписи с камер, расположенных на прилегающих к дому территориях.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину в убийстве потерпевшего не признал, выдвигая различные версии, чтобы запутать следствие. Но следствием собрано достаточно доказательств, подтверждающих его вину, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.