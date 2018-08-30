Apple купила производителя линз для очков дополненной реальности

Apple приобрела американский стартап Akonia Holographics, который производит линзы для очков дополненной реальности, сообщает Reuters

«Apple Inc приобрела стартап, ориентированный на изготовление линз для очков дополненной реальности», — сообщает издание.

Apple подтвердила покупку компании.

«Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», — отметили в корпорации.

Akonia Holographics была основана в 2012 году группой ученых в области голографии и первоначально была сосредоточена на хранении голографических данных. В том же году компания привлекла $11,6 млн в качестве стартового капитала.