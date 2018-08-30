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Apple купила производителя линз для очков дополненной реальности
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Apple купила производителя линз для очков дополненной реальности 

Rambler News Service + ещё 6 1 час назад
Фото: Хайтек
Apple приобрела американский стартап Akonia Holographics, который производит линзы для очков дополненной реальности, сообщает Reuters.
«Apple Inc приобрела стартап, ориентированный на изготовление линз для очков дополненной реальности», — сообщает издание.
Apple подтвердила покупку компании.
«Apple иногда покупает маленькие компании, и мы обычно не обсуждаем наши цели и планы», — отметили в корпорации.
Akonia Holographics была основана в 2012 году группой ученых в области голографии и первоначально была сосредоточена на хранении голографических данных. В том же году компания привлекла $11,6 млн в качестве стартового капитала.
Bloomberg в прошлом году сообщил, что Apple разрабатывает очки дополненной реальности, которые могут поступить в продажу в 2020 году.
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