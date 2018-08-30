Ещё
В Киеве мужчина забаррикадировался с детьми в квартире и угрожает оружием
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Киеве мужчина забаррикадировался с детьми в квартире и угрожает оружием 

РИА Новости + ещё 3 46 минут назад
КИЕВ, 30 авг — РИА Новости. Мужчина забаррикадировался с четырьмя детьми в квартире в Киеве и угрожает оружием, сообщила в четверг пресс-служба киевского управления Национальной полиции Украины.
По данным полиции, к правоохранителям позвонила женщина и сообщила, что муж ее сестры устроил дома ссору и бьет жену, на место выехали полицейские.
"Женщина из квартиры сбежала, а ее обидчик забаррикадировался в доме с четырьмя детьми в возрасте от 3-х до 13-ти лет и угрожает оружием. В Киеве ввели полицейскую операцию «Заложник». Полицейские проводят переговоры со злоумышленником, и он выпустил из квартиры 13-летнюю дочь", — цитирует начальника полиции Киева пресс-служба полиции.
На месте происшествия работают патрульные полицейские, следственно-оперативные группы и спецназовцы.
Последние новости
Снижение повышения. Что изменится в пенсионной реформе "Предатель Макрон" заговорил цитатами из Путина Как банки обманывают получателей кредитов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кудрин признал масштабную коррупцию во власти309
Определена самая вымирающая от пьянства страна118
Глобусы с российским Крымом привели к скандалу80
Москву «опозорили» на весь мир559
США взяли Крымский мост на прицел228
Видео
01:54
Прояснил. Итог обращения Путина к россиянам
Общество Статьи
02:39
Путин смягчил пенсионную реформу
Политика
29:16
LIVE: Обращение Путина к россиянам
Политика
00:38
Нашли под окнами: загадочная гибель вице-президента комбината
Происшествия Статьи
01:17
Пока вы спали: Россияне не узнали Медведева
Общество
03:00
«Похороны Маккейна — последнее послание Путину и Трампу»
США В мире
02:28
«Путин как всегда все взвалил на свои плечи»
Политика
00:30
Молодая любовница коварно соблазнила Петросяна
Шоу-бизнес
02:15
Порошенко втянули в скандал с «российской» семьей
Украина В мире
00:36
В Германии на улицы вышли антифашисты
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение