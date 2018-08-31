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Подрядчик реконструкции Московского шоссе борется за Заводское
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Подрядчик реконструкции Московского шоссе борется за Заводское 

63.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: 63.ru
Заводское шоссе ремонтируют уже несколько лет  В Самаре Управление Федеральной антимонопольной службы рассмотрело жалобу ООО «Самаратрансстрой». Они попросили пересмотреть результаты торгов.
Компания «Самаратрансстрой» занималась реконструкцией Московского шоссе. Для подрядчиков работы обернулись чередой судебных процессов.
— Представители компании участвовали в аукционе для определения подрядчика для проведения капитального ремонта Заводского шоссе. Речь идет об участке от Земеца до XXII Партсъезда. Начальная цена контракта — 770 миллионов рублей, — рассказали в УФАС по Самарской области. — Но аукционная комиссия отклонила их заявку. Причина — несоответствие документов и информации требованиям.
По мнению представителей «Самаратраннстроя», их заявку отклонили неправомерно. Это подтвердила и проверка УФАС. Сотрудники ведомства предписали членам аукционной комиссии отменить итоговый протокол и заново пересмотреть заявки участников.
Между тем ремонт Заводского шоссе на участке от Земеца до XXII Партсъезда уже начался. Но дорогу приводит в порядок другая компания. Как сейчас обстоят дела на главной промышленной автоартерии, смотрите в нашем фоторепортаже «Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе из-за ремонта?».
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