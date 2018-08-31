Подрядчик реконструкции Московского шоссе борется за Заводское

Компания «Самаратрансстрой» занималась реконструкцией Московского шоссе. Для подрядчиков работы обернулись чередой судебных процессов.

— Представители компании участвовали в аукционе для определения подрядчика для проведения капитального ремонта Заводского шоссе. Речь идет об участке от Земеца до XXII Партсъезда. Начальная цена контракта — 770 миллионов рублей, — рассказали в УФАС по Самарской области. — Но аукционная комиссия отклонила их заявку. Причина — несоответствие документов и информации требованиям.

По мнению представителей «Самаратраннстроя», их заявку отклонили неправомерно. Это подтвердила и проверка УФАС. Сотрудники ведомства предписали членам аукционной комиссии отменить итоговый протокол и заново пересмотреть заявки участников.

Между тем ремонт Заводского шоссе на участке от Земеца до XXII Партсъезда уже начался. Но дорогу приводит в порядок другая компания. Как сейчас обстоят дела на главной промышленной автоартерии, смотрите в нашем фоторепортаже «Альтернативы нет: что происходит на Заводском шоссе из-за ремонта?».