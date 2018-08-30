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12 ударов ножом: оренбуржец ответит в суде за убийство отчима
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12 ударов ножом: оренбуржец ответит в суде за убийство отчима 

АиФ-Оренбург + ещё 1 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя Оренбургского района.
Перед судом предстанет 28-летний пасынок убитого. По версии следователей, в ноябре прошлого года пьяный фигурант дела на улице Новой поселка Чебеньки поссорился со своим отчимом. Из-за давней личной неприязни мужчина избил пострадавшего деревянной палкой и 12 раз ударил его ножом.
Сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.
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