12 ударов ножом: оренбуржец ответит в суде за убийство отчима

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя Оренбургского района.

Перед судом предстанет 28-летний пасынок убитого. По версии следователей, в ноябре прошлого года пьяный фигурант дела на улице Новой поселка Чебеньки поссорился со своим отчимом. Из-за давней личной неприязни мужчина избил пострадавшего деревянной палкой и 12 раз ударил его ножом.