12 ударов ножом: оренбуржец ответит в суде за убийство отчима 

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства жителя Оренбургского района.
Перед судом предстанет 28-летний пасынок убитого. По версии следователей, в ноябре прошлого года пьяный фигурант дела на улице Новой поселка Чебеньки поссорился со своим отчимом. Из-за давней личной неприязни мужчина избил пострадавшего деревянной палкой и 12 раз ударил его ножом.
Сельчанин полностью признал свою вину и раскаялся. Дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СК региона.