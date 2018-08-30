В Новосибирской области произошло землетрясение

Новосибирской области зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 балла — оно произошло в Черепанвском районе.

По информации Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН, эпицентр землетрясения находился в 10 километрах от населённого пункта Черепаново (Черепановский район Новосибирской области).

«По данным оперативной сводки, эпицентр зафиксированного в 21:31 по местному времени в среду. Землетрясение имело координаты 54.18 градуса северной широты и 83.51 градуса восточной долготы», — сообщается на сайте в Алтае-Саянского филиала Единой Геофизической службы РАН.

«Событие произошло в районе Черепаново. Событие не взрывного типа, по характеру записей. Это классичная для землетрясения ситуация. В эпицентре было максимум один-два балла. Может быть только отдельные люди могли чуть-чуть ощутить землетрясение. На пределе чувствительности», — сообщили корреспонденту НГС в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН

В прошлый раз землетрясение в Новосибисркой области фиксировали в прошедшем июне.