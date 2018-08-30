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Экс-глава Ozon Перекальски стал консультантом по маркетингу и IT-технологиям «Магнита»
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Экс-глава Ozon Перекальски стал консультантом по маркетингу и IT-технологиям «Магнита» 

Прайм + ещё 8 42 минуты назад
Фото: new-retail.ru
МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Бывший глава российского онлайн-ритейлера Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям "Магнита" — одного из крупнейших российских ритейлеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Магнита».
"Он применит свой богатый опыт и знания в коммерческом блоке для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок", — отметили в компании.
Представитель ритейлера уточнил, что Перекальски в своей новой должности будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации и создание проактивной среды.
Перекальски начинал карьеру в известной компании Nielsen, был директором по закупкам и главой департамента ценообразования в Metro, реструктурировал маркетинг в "Дикси", являлся заместителем гендиректора Ozon Group, а затем возглавил компанию. До прихода в «Магнит» Перекальски руководил направлением разработки продуктов Альфа-банка для физических лиц, малого и среднего бизнеса.
Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа— и железнодорожных билетов Ozon.Travel. В числе инвесторов Ozon — венчурный фонд АФК «Система» Sistema Venture Capital, МТС, Baring Vostok Private Equity Fund, ru-Net, Index Ventures, Rakuten и Cisco.
"Магнит" — один из ведущих продуктовых ритейлеров РФ. На конец декабря 2017 года его сеть насчитывала 16,35 тысячи магазинов. Центральный офис ритейлера находится в Краснодаре. Выручка сети в 2017 году выросла на 6,4%, до 1,14 триллиона рублей, EBITDA снизилась на 14,9% — до 91,78 миллиарда. В марте группа ВТБ приобрела у основателя «Магнита» Сергея Галицкого 29,1% акций ритейлера, у предпринимателя осталось около 3%.
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