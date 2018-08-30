Экс-глава Ozon Перекальски стал консультантом по маркетингу и IT-технологиям «Магнита»

МОСКВА , 30 авг — ПРАЙМ. Бывший глава российского онлайн-ритейлера Ozon Дэнни Перекальски стал консультантом по маркетингу и цифровым технологиям "Магнита" — одного из крупнейших российских ритейлеров, сообщили РИА Новости в пресс-службе «Магнита».

"Он применит свой богатый опыт и знания в коммерческом блоке для трансформации маркетинга, развития диджитал-коммуникаций, клиентской аналитики и сервиса, программ лояльности, брендинга и собственных торговых марок", — отметили в компании.

Представитель ритейлера уточнил, что Перекальски в своей новой должности будет отвечать за формирование нового подхода к покупателям: изменение коммуникации и создание проактивной среды.

Перекальски начинал карьеру в известной компании Nielsen, был директором по закупкам и главой департамента ценообразования в Metro, реструктурировал маркетинг в "Дикси" , являлся заместителем гендиректора Ozon Group, а затем возглавил компанию. До прихода в «Магнит» Перекальски руководил направлением разработки продуктов Альфа-банка для физических лиц, малого и среднего бизнеса.

Ozon — российский мультикатегорийный интернет-магазин. Кроме того, у компании есть сервис продажи авиа— и железнодорожных билетов Ozon.Travel. В числе инвесторов Ozon — венчурный фонд АФК «Система» Sistema Venture Capital, МТС , Baring Vostok Private Equity Fund, ru-Net, Index Ventures, Rakuten и Cisco