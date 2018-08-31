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СУЭК консолидирует Сибирскую генерирующую компанию
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СУЭК консолидирует Сибирскую генерирующую компанию 

Rambler News Service + ещё 2 58 минут назад
Фото: Континент Сибирь Online
Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК) консолидирует Сибирскую генерирующую компанию (СГК) в рамках осуществляемой реструктуризации группы, говорится в сообщении СУЭК.
«АО «СУЭК» консолидирует ООО «СГК» в рамках осуществляемой реструктуризации группы», — отмечает СУЭК.
По мнению компании, данная мера позволит повысить операционную и финансовую эффективность консолидированной компании.
СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. Основной акционер — Андрей Мельниченко.
Сибирская генерирующая компания (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9,624 тыс. км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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