СУЭК консолидирует Сибирскую генерирующую компанию

Сибирская угольная энергетическая компания ( СУЭК ) консолидирует Сибирскую генерирующую компанию (СГК) в рамках осуществляемой реструктуризации группы, говорится в сообщении СУЭК.

«АО «СУЭК» консолидирует ООО «СГК» в рамках осуществляемой реструктуризации группы», — отмечает СУЭК.

По мнению компании, данная мера позволит повысить операционную и финансовую эффективность консолидированной компании.

СУЭК — крупнейший в России производитель угля, крупнейший поставщик угля на внутренний рынок и на экспорт, один из ведущих производителей тепла и электроэнергии в Сибири. Добывающие, перерабатывающие, энергетические, транспортные и сервисные предприятия СУЭК расположены в 11 регионах России. Основной акционер — Андрей Мельниченко

Сибирская генерирующая компания (СГК) — энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Хакасии и Тувы. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью — 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9,624 тыс. км, ремонтные и сервисные компании, крупнейшая управляющая компания Красноярска. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.