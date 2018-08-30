Пензенская делегация подвела итоги миссии в Орловскую область

Иван Белозерцев отметил высокие темпы и качество ремонта дорог в Орловской области . В региональном дорожном фонде на эти цели предусмотрены более четырех миллиардов рублей, что является весомой суммой для одного из самых небольших по площади регионов России

Пензенский губернатор также высоко оценил уровень развития сельского хозяйства Орловской области. Пензенские аграрии смогут перенять лучшие технологии в растениеводстве, молочном и мясном животноводстве.

— В Орловскую область должны приезжать агрономы, руководители хозяйств. Если нам удастся повысить рентабельность наших хозяйств, урожайность зерновых, зернобобовых, если мы прибавим в мясном, молочном животноводстве, в темпах роста по этим направлениям, — тогда мы тоже, как и Орловская область, будем входить в число лучших аграрных регионов России. Мы к этому стремимся, — отметил Иван Белозерцев.

В городе Ливны пензенская делегация познакомилась с проектом по формированию комфортной городской среды. Он реализуется на протяжении трех лет. Его специфика заключается в комплексном подходе, когда все финансовые ресурсы из консолидированного бюджета направляются на одну территорию. Это позволяет сделать перемены более заметными и эффективными. Такого же подхода придерживаются и пензенские власти.

Представители Пензенской области сообщили о намерении перенять у коллег программу по закреплению на селе педагогических кадров. Это система мер социальной поддержки молодых специалистов. Выпускникам педагогических вузов, отправившимся работать в село, базовую ставку заработной платы повышают на 25 процентов. При трудоустройстве им единовременно выплачивают 50 тысяч рублей подъемных. Следующим шагом может стать принятие программы «Земский учитель», которая позволит педагогическим специалистам на селе получить собственное жилье.

Главы регионов высказались за углубления межрегиональных кооперационных связей для обмена кадрами, технологиями и готовой продукцией.

Иван Белозерцев и члены делегации побывали на градообразующем предприятии города Ливны, изготавливающем насосное оборудование. Оно имеет дилерские центры и работает с партнерами из Пензенской области. Масштабный инвестиционный проект по локализации производства насосов для транспортировки нефти, водного хозяйства, тепловой и атомной энергетики был реализован на заводе в прошлом году. В рамках реализации проекта был построен новый производственный корпус, оснащенный современным оборудованием. Объем инвестиций превысил два миллиарда рублей.

В рамках деловой миссии также состоялся культурный обмен. В Орловскую область приехали из Пензы хореографический ансамбль «Вензеля», квартет народных инструментов «Губерния», ансамбль «Домисолька», артисты «Пензаконцерта» и Пензенского драматического театра имени Луначарского. Они дали концерт в Орловском государственном академическом театре имени Тургенева.