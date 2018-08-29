Тело 61‑летнего мужчины с травмами от падения с высоты нашли в центре Москвы

По данным некоторых СМИ, погибшим является вице-президент по исследованиям и разработкам группы «НЛМК» Бруно Чарльз Де Куман.

«Двадцать девятого августа местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины вблизи жилого дома, расположенного по улице Серафимовича в городе Москве, с повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм последний скончался на месте происшествия», — сказала Иванова.

В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.