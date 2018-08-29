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Тело 61‑летнего мужчины с травмами от падения с высоты нашли в центре Москвы
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Тело 61‑летнего мужчины с травмами от падения с высоты нашли в центре Москвы 

РИАМО + ещё 2 54 минуты назад
Фото: РИАМО
Следователи проводят доследственную проверку по факту обнаружения тела мужчины в центре Москвы с повреждениями, характерными для падения с высоты, сообщила в среду сотрудник пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
По данным некоторых СМИ, погибшим является вице-президент по исследованиям и разработкам группы «НЛМК» Бруно Чарльз Де Куман.
«Двадцать девятого августа местные жители обнаружили тело 61-летнего мужчины вблизи жилого дома, расположенного по улице Серафимовича в городе Москве, с повреждениями, характерными для падения с высоты. От полученных травм последний скончался на месте происшествия», — сказала Иванова.
В настоящее время следователи проводят проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Опрашиваются соседи и возможные очевидцы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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