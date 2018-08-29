Ученые: козы любят счастливых людей

Животные способны распознавать эмоциональное состояние человека.

Ученые из Лондонского университета королевы Марии доказали, что козы могут устанавливать зрительный контакт с людьми и подавать им сигналы о помощи. Такой же способностью обладают собаки и лошади.

Эксперты установили, что животные способны распознавать, какую эмоцию испытывает в данный момент тот или иной человек.

Для того, чтобы подтврдить это на практике, специалисты отобрали 20 в питомнике Баттеркапс в Кенте. Козам попеременно показывали фотографии незнакомых им людей, улыбающихся или сердитых, и следили за их реакцией.

Оказалось, что животные подходили ближе к фотографиям улыбающихся людей. При этом сердитые снимки они оставляли без внимания, проинформировали на сайте Royal Society Open Science.