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Ученые: козы любят счастливых людей 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Животные способны распознавать эмоциональное состояние человека.
Ученые из Лондонского университета королевы Марии доказали, что козы могут устанавливать зрительный контакт с людьми и подавать им сигналы о помощи. Такой же способностью обладают собаки и лошади.
Эксперты установили, что животные способны распознавать, какую эмоцию испытывает в данный момент тот или иной человек.
Для того, чтобы подтврдить это на практике, специалисты отобрали 20 в питомнике Баттеркапс в Кенте. Козам попеременно показывали фотографии незнакомых им людей, улыбающихся или сердитых, и следили за их реакцией.
Оказалось, что животные подходили ближе к фотографиям улыбающихся людей. При этом сердитые снимки они оставляли без внимания, проинформировали на сайте Royal Society Open Science.
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