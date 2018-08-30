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В Саратове подготовка к отопительному сезону идет по графику
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В Саратове подготовка к отопительному сезону идет по графику 

САРАТОВ24 + ещё 2 41 минуту назад
Фото: САРАТОВ24
Почти четыре тысячи домов с центральным отоплением в Саратове готовы к наступлению холодов. Такие данные сообщили в комитете по ЖКХ администрации города.
Подготовка к отопительному сезону идет по графику и соответствует показателям прошлого года.
«Подготовлено 3 910 жилых домов с центральным отоплением, 553 объекта социальной сферы, 180 котельных и 1 920 жилых домов с печным отоплением», — рассказал председатель комитета по ЖКХ администрации Саратова Александр Мышев. К числу проблемных вопросов Мышев отнес высокую степень износа коммунальной инфраструктуры и задолженность управляющих организаций перед поставщиками ресурсов.
«Рисков при подготовке теплоисточников к зиме нет. Проблемы по ряду объектов существуют, но это не должно повлиять на вхождение в отопительный сезон», — объяснил председатель комитета по ЖКХ.
Также полным ходом идут гидравлические испытания магистральных и внутриквартальных тепловых сетей, ремонт теплоэнергетического оборудования на ТЭЦ и Саратовской ГРЭС. При проведении гидравлических испытаний специалисты выявили свыше 600 повреждений. Большую часть из них уже устранили. В этом году был сделан капитальный ремонт 12 километров тепловых сетей, восстановлено 29 километров теплоизоляционного покрытия.
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