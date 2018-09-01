Прогноз «Фонбет»: «Ак Барс» и СКА забьют много голов

1 сентября «Ак Барс» сыграет со СКА в матче-открытии регулярного чемпионата КХЛ. Встреча начнется в 17:00 по московскому времени. Директор по маркетингу букмекерской компании «Фонбет» Алина Якиревич рассказала о ставках на этот матч.

— Кто победит?

— Букмекеры «Фонбет» считают, что в матче победит СКА. На победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 2.30, на победу «Ак Барса» — с коэффициентом 2.60, на ничью в основное время — с коэффициентом 4.17. Большинство клиентов «Фонбет» тоже видит фаворитом встречи СКА. Среди всех игроков, поставивших на исход матча, 59% выбрали петербургскую команду, 32% — «Ак Барс» и 9% — ничью в основное время.

— Сколько забросят шайб?

— По мнению «Фонбет», встреча будет результативной. На тотал больше 4,5 принимаются ставки с коэффициентом 1.65, на тотал меньше 4,5 — с коэффициентом 2.23. Большинство клиентов «Фонбет» согласно с букмекерами. На тотал больше 4,5 поставили 73% игроков, на тотал меньше 4,5 — 27%.

— Кто победит с учетом овертайма и буллитов?

— «Фонбет» предполагает, что СКА победит с учетом овертайма и буллитов. На итоговую победу петербуржцев можно поставить с коэффициентом 1.78, на победу «Ак Барса» — с коэффициентом 2.02. Большинство клиентов «Фонбет» согласно с таким прогнозом. На итоговую победу СКА поставили 79% игроков, на «Ак Барс» — 21%.

— На что ставят в «Фонбет»?

— Самой популярной стала ставка на победу СКА в основное время, ее предпочли 49% клиентов «Фонбет». 26% игроков поставили на победу «Ак Барса» в основное время, 9% — на то, что петербуржцы не проиграют. 8% клиентов «Фонбет» выбрали победу СКА с форой (0), еще 8% — ничью в основное время.

— А сколько ставят?

— Самая крупная ставка — 190 000 рублей на то, что СКА не проиграет. В среднем на матч «Ак Барса» и СКА ставят 711 рублей.

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