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Полицейские назвали причину гибели мужчины в лесу на Стара-Загоре
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Полицейские назвали причину гибели мужчины в лесу на Стара-Загоре 

63.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: 63.ru
Погибшего нашли в лесу
В Самаре полицейские задержали двух 21-летних местных жителей. Их подозревают в убийстве мужчины.
Труп нашли прохожие в понедельник, 27 августа, в лесопарке недалеко от церкви на Стара-Загоре.
— Погибшему было 38 лет. Незадолго до гибели мужчину видели в одном из кафе города. Он отдыхал там в компании двух молодых людей. Они познакомились в этот же вечер, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
Как установили стражи порядка, в кафе мужчины поругались. Ссора переросла в драку. Молодые люди оттащили своего оппонента в кусты, избили его, а потом ушли. От полученных травм мужчина скончался.
Правоохранители возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Им грозит до 15 лет лишения свободы.
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