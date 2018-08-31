Полицейские назвали причину гибели мужчины в лесу на Стара-Загоре

Погибшего нашли в лесу

Самаре полицейские задержали двух 21-летних местных жителей. Их подозревают в убийстве мужчины.

Труп нашли прохожие в понедельник, 27 августа, в лесопарке недалеко от церкви на Стара-Загоре.

— Погибшему было 38 лет. Незадолго до гибели мужчину видели в одном из кафе города. Он отдыхал там в компании двух молодых людей. Они познакомились в этот же вечер, — рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

Как установили стражи порядка, в кафе мужчины поругались. Ссора переросла в драку. Молодые люди оттащили своего оппонента в кусты, избили его, а потом ушли. От полученных травм мужчина скончался.

Правоохранители возбудили в отношении подозреваемых уголовные дела по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Им грозит до 15 лет лишения свободы.