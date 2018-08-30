В Госдуме поддержали идею об информировании детей на уроках ОБЖ о службах помощи при семейном насилии

«Безусловно, дети должны знать, каким образом они могли бы в любых жизненных ситуациях, например, при семейном насилии, обеспечивать свою безопасность.

Конечно, в том числе на уроках ОБЖ можно рассказывать о том, что есть телефон доверия, куда дети могут обращаться за поддержкой к специалистам», — заявила О. Окунева.

При этом она особо отметила работу, которую в этом направлении проводит Фонд поддержки детей.

«Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обладает таким опытом работы. Дети могут обратиться по телефону доверия и получить поддержку, в том числе в случае насилия в семье», — уточнила О. Окунева.

Она добавила, что в детских учреждениях существуют «уголки безопасности», где указаны телефоны служб, которые могли бы помочь в экстренной ситуации.