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В Госдуме поддержали идею об информировании детей на уроках ОБЖ о службах помощи при семейном насилии
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В Госдуме поддержали идею об информировании детей на уроках ОБЖ о службах помощи при семейном насилии 

Агентство «Москва» + ещё 2 1 час назад
Фото: Хабаровский край сегодня
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева («Единая Россия») поддерживает идею об информировании детей на уроках ОБЖ о службах помощи при семейном насилии. Об этом она сообщила Агентству городских новостей «Москва».
«Безусловно, дети должны знать, каким образом они могли бы в любых жизненных ситуациях, например, при семейном насилии, обеспечивать свою безопасность.
Конечно, в том числе на уроках ОБЖ можно рассказывать о том, что есть телефон доверия, куда дети могут обращаться за поддержкой к специалистам», — заявила О. Окунева.
При этом она особо отметила работу, которую в этом направлении проводит Фонд поддержки детей.
«Фонд поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обладает таким опытом работы. Дети могут обратиться по телефону доверия и получить поддержку, в том числе в случае насилия в семье», — уточнила О. Окунева.
Она добавила, что в детских учреждениях существуют «уголки безопасности», где указаны телефоны служб, которые могли бы помочь в экстренной ситуации.
Как сообщалось ранее, эксперты в ходе круглого стола в «Известиях», посвященного семейно-бытовому насилию, предложили в рамках уроков ОБЖ обсуждать тему насилия в семье. По их мнению, каждый ребенок должен знать, как и кому он может пожаловаться.
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