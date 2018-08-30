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Албин пообещал коммунальщикам жёсткие меры за срыв восстановления благоустройства после ремонтов
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Албин пообещал коммунальщикам жёсткие меры за срыв восстановления благоустройства после ремонтов 

Фонтанка.Ру + ещё 4 30 минут назад
На городской комиссии по подготовке к отопительному сезону вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал коммунальщикам самые жёсткие меры за запоздалое восстановление благоустройства после ремонтов.
Обращаясь к представителям теплоснабженческих компаний и "Ленэнерго", Албин потребовал в сентябре предоставить фотоотчет по всем объектам, где велись ремонтные работы. По его словам, благоустройство всегда опаздывает, и жители Петербурга активно на это жалуются на портале «Мой Санкт-Петербург».
К тем, кто к совещанию в сентябре не восстановит благоустройство, он пообещал принять самые жёсткие меры административного и экономического воздействия.
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