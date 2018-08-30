Албин пообещал коммунальщикам жёсткие меры за срыв восстановления благоустройства после ремонтов

На городской комиссии по подготовке к отопительному сезону вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал коммунальщикам самые жёсткие меры за запоздалое восстановление благоустройства после ремонтов.

Обращаясь к представителям теплоснабженческих компаний и "Ленэнерго" , Албин потребовал в сентябре предоставить фотоотчет по всем объектам, где велись ремонтные работы. По его словам, благоустройство всегда опаздывает, и жители Петербурга активно на это жалуются на портале «Мой Санкт-Петербург».

К тем, кто к совещанию в сентябре не восстановит благоустройство, он пообещал принять самые жёсткие меры административного и экономического воздействия.

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