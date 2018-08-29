Семь крупных промышленных объектов газифицировали в Подмосковье с начала 2018 года

Подмосковье с начала 2018 года к газу подключили семь крупных промышленных объектов, до конца 2018-го также газифицируют 50 населенных пунктов, сообщил журналистам в среду генеральный директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков

«Программа постоянно пополняется новыми объектами, это предприятия, которые приходят в область. В этом году семь крупных промышленных объектов мы поставили под газ. В прошлом году мы газифицировали четыре индустриальных парка, в эти парки приходят инвесторы», — сказал Голубков.

Он добавил, что до конца года также планируют газифицировать 50 населенных пунктов.

«Пятьдесят населенных пунктов у нас в этом году по губернаторской программе, восемь уже с газом, основной объем пусков у нас в четвертом квартале», — уточнил Голубков.

В этом году «Мособлгаз» отмечает свой юбилей — предприятие было образовано в 1958-м. В настоящее время численность работников АО «Мособлгаз» составляет 8 тысяч человек.

С 2013 года предприятие построило свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировало более 350 населенных пунктов, благодаря чему 153 тысячи жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. За последние пять лет темпы газификации выросли в четыре раза.

АО «Мособлгаз» эксплуатирует крупнейшее в России газовое хозяйство: более 55 тысяч километров подземных газопроводов. Предприятие газифицировало более 2,9 миллиона квартир и домовладений, более 3,1 тысячи промышленных предприятий и котельных, 5,8 тысячи коммунально-бытовых предприятий. Ежегодно предприятие реализует свыше 15 миллиардов кубометров природного газа.