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Семь крупных промышленных объектов газифицировали в Подмосковье с начала 2018 года
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Семь крупных промышленных объектов газифицировали в Подмосковье с начала 2018 года 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье с начала 2018 года к газу подключили семь крупных промышленных объектов, до конца 2018-го также газифицируют 50 населенных пунктов, сообщил журналистам в среду генеральный директор «Мособлгаза» Дмитрий Голубков.
«Программа постоянно пополняется новыми объектами, это предприятия, которые приходят в область. В этом году семь крупных промышленных объектов мы поставили под газ. В прошлом году мы газифицировали четыре индустриальных парка, в эти парки приходят инвесторы», — сказал Голубков.
Он добавил, что до конца года также планируют газифицировать 50 населенных пунктов.
«Пятьдесят населенных пунктов у нас в этом году по губернаторской программе, восемь уже с газом, основной объем пусков у нас в четвертом квартале», — уточнил Голубков.
В этом году «Мособлгаз» отмечает свой юбилей — предприятие было образовано в 1958-м. В настоящее время численность работников АО «Мособлгаз» составляет 8 тысяч человек.
С 2013 года предприятие построило свыше 1,8 тысячи километров газопроводов, газифицировало более 350 населенных пунктов, благодаря чему 153 тысячи жителей Подмосковья получили возможность подключить к газу свои дома. За последние пять лет темпы газификации выросли в четыре раза.
АО «Мособлгаз» эксплуатирует крупнейшее в России газовое хозяйство: более 55 тысяч километров подземных газопроводов. Предприятие газифицировало более 2,9 миллиона квартир и домовладений, более 3,1 тысячи промышленных предприятий и котельных, 5,8 тысячи коммунально-бытовых предприятий. Ежегодно предприятие реализует свыше 15 миллиардов кубометров природного газа.
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