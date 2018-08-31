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«Восходы» по пути из Самары в Зольное будут останавливаться на Солнечной поляне
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«Восходы» по пути из Самары в Зольное будут останавливаться на Солнечной поляне
Волга Ньюс
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ещё 2
1 час назад
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Фото:
63.ru
Стоит заметить, что с 30 августа расписание движения скоростных речных судов было скорректировано.
Стоимость проезда — 400 рублей.
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