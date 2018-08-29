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Задержанного по делу о гибели 14-летней девочки обвинили в половой связи с ней
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Задержанного по делу о гибели 14-летней девочки обвинили в половой связи с ней 

Москва24 17 минут назад
Фото: Москва24
Москвичу, задержанному по делу о смерти 14-летней девочки, предъявили обвинение в половом сношении с ней и развратных действиях, говорится в Tamtam-канале СКР.
По версии следствия, в ночь с 25 на 26 августа после употребления алкогольных напитков и запрещенных средств, девочка вступила с мужчиной в половой контакт. Ранее обвиняемый также неоднократно совершал с ней развратные действия.
Криминальный характер смерти подростка не подтвердился. Следствие намерено ходатайствовать об аресте мужчины.
Тело девочки 2003 года рождения без видимых телесных повреждений обнаружили утром 26 августа вблизи жилого дома на улице Подвойского. Подозреваемый вместе с девочкой проводили ночь в съемной квартире. Вместе они принимали наркотики, а через непродолжительное время девочке стало плохо.
Мужчина побежал в аптеку, а вернувшись, обнаружил, что девочка умерла. Он вызвал скорую помощь и вынес подростка на улицу. Затем вернулся в квартиру. На место происшествия приехали полицейские, которые пришли в квартиру к мужчине — там, а также по месту его жительства провели обыски.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Предварительной причиной смерти несовершеннолетней является асфиксия неясного происхождения. По подозрению в совершении убийства задержали Владислава Каньшина.
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