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Турпоток из России в Турцию в январе-июле вырос на 29,6% — до 3,3 млн человек
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Турпоток из России в Турцию в январе-июле вырос на 29,6% — до 3,3 млн человек 

Агентство «Москва» + ещё 7 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
«По итогам января-июля Турция приняла 21,64 млн зарубежных туристов, что на 24,9% превысило объемы аналогичного периода 2017 г. Россия по-прежнему лидирует во въездном трафике с долей 15,14% (3 млн 276 тыс. 46 человек), за ней следуют: Германия (10,73%, 2 млн 321 тыс. 529 человек, плюс 20,45%), Иран (6,09%, 1 млн 317 тыс. 180 человек, плюс 4,5%), Грузия (5,73%, 1 млн 239 тыс. 335, минус 7,4%) и Великобритания (5,6%, 1 млн 212 тыс. 906, плюс 37%). По сравнению с январем-июлем 2017 г. количество российских прибытий в Турцию увеличилось на 29,6%», — говорится в сообщении.
По данным АТОР, иностранные туристы чаще всего приезжали в Стамбул (34,58%) и Анталью (30,85%).
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