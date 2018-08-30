Турпоток из России в Турцию в январе-июле вырос на 29,6% — до 3,3 млн человек

Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). «По итогам января-июля Турция приняла 21,64 млн зарубежных туристов, что на 24,9% превысило объемы аналогичного периода 2017 г. Россия по-прежнему лидирует во въездном трафике с долей 15,14% (3 млн 276 тыс. 46 человек), за ней следуют: Германия (10,73%, 2 млн 321 тыс. 529 человек, плюс 20,45%), Иран (6,09%, 1 млн 317 тыс. 180 человек, плюс 4,5%), Грузия (5,73%, 1 млн 239 тыс. 335, минус 7,4%) и Великобритания (5,6%, 1 млн 212 тыс. 906, плюс 37%). По сравнению с январем-июлем 2017 г. количество российских прибытий в Турцию увеличилось на 29,6%», — говорится в сообщении. По данным АТОР, иностранные туристы чаще всего приезжали в Стамбул (34,58%) и Анталью (30,85%).