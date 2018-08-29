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Экоинспекторы проверят воду в реке Десна в Троицке после жалоб на мор рыбы
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Экоинспекторы проверят воду в реке Десна в Троицке после жалоб на мор рыбы 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Сотрудники столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды возьмут на анализ пробы воды в реке Десна в Троицке после жалобы местного жителя на мор рыбы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе департамента.
«Инспекторы экологического контроля поедут сегодня в Троицк, чтобы взять пробы воды в реке Десна. Поводом стало обращение местного жителя в единую справочной службы мэрии Москвы. Также будут приглашены ветеринары, чтобы взять на исследование рыбу», — пояснил собеседник агентства.
В свою очередь источник Агентства «Москва» в экстренных службах города уточнил, что мор рыбы был замечен в реке в районе парковой зоны.
«В районе парковой зоны реки Десна был замечен мор рыбы, ситуация продолжается уже около трех дней, сотрудники парка на плавательных средствах собирают дохлую рыбу», — отметил собеседник агентства.
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