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Росрыболовство создаст площадку для прямых закупок рекордного улова лососей ретейлерами
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Росрыболовство создаст площадку для прямых закупок рекордного улова лососей ретейлерами 

ТАСС + ещё 2 2 часа назад
Фото: ИА Regnum
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Росрыболовство организует специальную закупочную площадку для рыбаков и ретейла, чтобы в розничной торговле появилась доступная по цене продукция из тихоокеанских лососей, которых добыто уже более 530 тыс. т, говорится в сообщении ведомства.
"Рекордные уловы необходимо поставить на отечественный рынок, продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене. Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Ильи Шестакова.
Отмечается, что Росрыболовство предоставит ретейлу данные о производителях, объемах производства, а также поможет с организацией хранения для того, чтобы сети смогли закупить у рыбаков продукцию без посредников и заключить при необходимости долгосрочные контракты. Для организации поставок рыбной продукции в регионы потребления РЖД и перевозчики готовы организовать дополнительные маршруты ускоренных поездов, оптово-распределительные центры также озвучили готовность к сотрудничеству, говорится в сообщении.
По данным Росрыболовства, подключиться к участию в проекте готовы Х5 Retail Group, «Лента», Metro, "Дикси", «ВкусВилл», «Азбука вкуса».
За лето 2018 года вылов тихоокеанского лосося вырос на 88%, превысив вылов за весь сезон 2016 (четные года по лососю сравнивают с четными, нечетные с нечетными). Вылов начался в июне и закончится в октябре.
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