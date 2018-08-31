Росрыболовство создаст площадку для прямых закупок рекордного улова лососей ретейлерами

МОСКВА , 31 августа. / ТАСС /. Росрыболовство организует специальную закупочную площадку для рыбаков и ретейла, чтобы в розничной торговле появилась доступная по цене продукция из тихоокеанских лососей, которых добыто уже более 530 тыс. т, говорится в сообщении ведомства.

"Рекордные уловы необходимо поставить на отечественный рынок, продукция должна быть доступна потребителям по адекватной цене. Считаем, что у рыбопромышленников и сетей есть возможность найти компромисс и активизировать поставки. Площадкой для переговоров готово выступить Росрыболовство", — приводятся в сообщении слова главы ведомства Ильи Шестакова

Отмечается, что Росрыболовство предоставит ретейлу данные о производителях, объемах производства, а также поможет с организацией хранения для того, чтобы сети смогли закупить у рыбаков продукцию без посредников и заключить при необходимости долгосрочные контракты. Для организации поставок рыбной продукции в регионы потребления РЖД и перевозчики готовы организовать дополнительные маршруты ускоренных поездов, оптово-распределительные центры также озвучили готовность к сотрудничеству, говорится в сообщении.

За лето 2018 года вылов тихоокеанского лосося вырос на 88%, превысив вылов за весь сезон 2016 (четные года по лососю сравнивают с четными, нечетные с нечетными). Вылов начался в июне и закончится в октябре.