Минск готов к разработке нефтяных месторождений на Каспии

Разработка нефтяных месторождений для белорусских специалистов тоже «не бином Ньютона». Они готовы взяться совместно с коллегами из Союзного государства и за поиски новых пластов на каспийском шельфе, заявил премьер-министр РБ Сергей Румас на встрече с губернатором Астраханской области Александром Жилкиным , передает БЕЛТА.

Предприятие «Белоруснефть», которое имеет достаточный опыт в геологоразведке, «может подключиться к планируемым поискам месторождений углеводородного сырья на каспийском шельфе», — пояснил премьер РБ.

Предложение главы правительства стимулировано, прежде всего, динамичным ростом товарооборота Беларуси и Астраханской области. За истекший год, уточнил Румас, он вырос по сравнению с 2016 годом на 40% до почти $30 млн А в первом полугодии текущего года уже превысил $20 млн В абсолютном выражении, по данным премьера, рост составил 56%.

Но новый глава кабинета далек от рубежей самоуспокоенности. «Цифры, конечно, неплохие. Но потенциал сотрудничества региона РФ и РБ мог бы быть гораздо выше. Нам есть что предложить друг другу», — убежден премьер-министр.

Прежде всего, Минск заинтересован расширять сотрудничество в агропромышленном комплексе. Предприятия РБ готовы предложить аграриям региона широкую линейку продукции, в том числе, с использованием финансовых механизмов поддержки экспорта.

С другой стороны, астраханские фермеры хорошо знают белорусскую технику. По мнению специалистов-аграриев, минские трактора ничем не отличаются по качеству и даже превосходят технику известной американской марки. Поэтому в прошлом году агропромышленный комплекс закупил более 240 единиц техники МТЗ, и российский регион заинтересован в создании на своей территории сервисного центра.

Уже составлены планы по созданию в области торгово-сервисного центра МТЗ. Это позволит сделать трактора более доступными для астраханских фермеров. Более того, Беларусь готова развивать сотрудничество в растениеводстве, семеноводстве, молочном животноводстве.

А аграрии Беларуси заинтересованы в поставках из российского региона рыбы и рыбного сырья, раннего картофеля, овощной и бахчевой продукции, баранины. Кроме того, добавил премьер, им интересен опыт разведения овец, а также осетровых. По словам Румаса, белорусская пассажирская техника сегодня есть во многих регионах Союзного государства, ее поставки возможны и в Астраханскую область. Речь идет об автобусах, троллейбусах и электробусах. «Амкодор», например, готов наладить поставки дорожно-строительной техники.

Перспективным может быть и сотрудничество между свободной экономической зоной «Витебск» и особой экономической зоной «Лотос». Предприятия, которые являются резидентами этих зон, уже подписали меморандумы о сотрудничестве. Беларусь готова развивать взаимодействие и в научной сфере, здравоохранении, образовании, туризме.

А российский регион проявил заинтересованность в поставках белорусских электробусов. Об этом состоялся подробный диалог губернатора Жилкина с белорусским премьером. «Разговор идет сейчас об электробусах, с которыми мы уже ознакомились», — пояснил губернатор, добавив, что надеется на позитивное решение этого коммерческого проекта.

Оснований для оптимистического настроения достаточно. Ведь астраханские фермеры хорошо знают белорусскую технику. По мнению специалистов-аграриев, белорусские трактора ничем не отличаются по качеству и даже превосходят технику известной американской марки. Поэтому в прошлом году агропромышленный комплекс закупил более 240 единиц техники МТЗ, и российский регион заинтересован в создании на своей территории сервисного центра.