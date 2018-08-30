Столичное УФАС оштрафовало интернет-магазин Lamoda на 20 тыс. руб. за игнорирование запросов ведомства

«Московское УФАС России начало проверку по факту нарушения интернет-магазина Lamoda. Компания распространяла по e-mail рекламу с предложением скидок без согласия владельцев электронных почтовых адресов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что московское УФАС России дважды запросило компанию предоставить стандартный перечень документов и сведений, однако Lamoda проигнорировала оба запроса. Вместе с тем, « Почта России » подтвердила ведомству, что оба запроса были доставлены компании.

«В результате противоправные действия Lamoda затянули процесс рассмотрения дела почти на полгода. Московское УФАС России приняло решение оштрафовать компанию на 20 тыс. руб. в соответствии с ч. 6 ст. 19.8 КоАП РФ», — добавили в пресс-службе.