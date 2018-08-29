Мегалодон может жить в глубинах океана: мнение ученых

Доисторический монстр, бороздивший глубины океана миллионы лет назад, считается вымершим. Вернее, считался до недавнего времени: ученые из Цюрихского университета считают, что вероятность существования мегалодона в наши дни вполне реальна.

Мегалодон — это самая большая акула, когда-либо плававшая в Мировом океане. 25 метров длиной с зубами по 20 сантиметров — представьте себе создание в 4 раза большее современной большой белой акулы и еще раз в 5 свирепее. Историю мегалодонов до настоящего момента ученым удалось проследить только по зубам. Похоже, что огромный хищник охотился на китов и не имел соперников во всем мире. Считалось, что недостаток добычи привел к медленному вымиранию мегалодонов, что выглядит довольно логичным.

Но латимерия, к примеру, тоже считалась вымершей еще 65 миллионов лет назад, однако вновь была открыта в 1952 году. Подобный факт косвенно делает возможным и существование мегалодонов.

В 2017 году ученые из Цюрихского университета провели математический анализ и сделали расчет вероятности, согласно которому мегалодон и в самом деле мог дожить до наших дней. Результат показал значение в 5%. Казалось бы, цифра небольшая, но для научного мира даже один процент является огромным значением. Так что с исследованием океанов в будущем, мегалодон вполне может присоединиться к созданиям, в которых просто никто не верил пока они не попали на видео.