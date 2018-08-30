В Хабаровске энергетики завершили ремонт ТЭЦ-3

Энергетики хабаровской ТЭЦ-3 (входит в филиал «Хабаровская генерация» АО «ДГК») завершили ремонт оборудования, работы потребовали около 90 млн рублей вложений. Об этом сообщает пресс-служба «Хабаровской генерации».

«Энергетики хабаровской ТЭЦ-3 завершили ремонт котлоагрегата и капитальный ремонт генератора энергоблока № 2. Энергетики заменили 15 кубов воздухоподогревателей весом в среднем 10 тонн каждый, а также частично заменили трубки сетевого водоподогревателя», — говорится в релизе.

Уточняется, что на обновление оборудования было направлено более 90 млн рублей. Со ссылкой на директора филиала «Хабаровской генерации» Владимира Ларикова сообщается, что ремонт энергоблоков позволит улучшить показатели работы агрегатов, снизит расходы топлива, повысит надежность эксплуатации оборудования, а значит и энергоснабжения Краснофлотского, Центрального и Железнодорожного районов Хабаровска.

Отмечается, что в сентябре на ТЭЦ начнется капремонт энергоблока № 4.

Ранее сообщалось, что «Хабаровская генерация» реконструирует в 2018 году несколько объектов ТЭЦ в Хабаровске, направив на эти мероприятия свыше 829 млн рублей.