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Инвесторы откроют в Чечне три цеха по заготовке и переработке древесины
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Инвесторы откроют в Чечне три цеха по заготовке и переработке древесины 

«Это Кавказ» 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
Они будут созданы за счет за счет частных инвестиций.
Реализация инвестпроектов ведется за счет внебюджетных средств в Ножай-Юртовском и Шатойском муниципальных районах Чечни, сообщил глава регионального Минприроды Саид-Магомед Темирханов на совещании по вопросам экологической безопасности Северо-Кавказского федерального округа. Он отметил, что запуск предприятий приведет к увеличению объема экологически чистых строительных деревянных материалов, реализуемых на территории Чечни, а также к увеличению доходов федерального и республиканского бюджетов.
Кроме того, по данным министра, в рамках мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов в республике выполнены работы по строительству и реконструкции более 250 километров дорог противопожарного значения.
«Заключено 25 договоров аренды лесных участков с передачей в аренду лесов общей площадью 208,18 гектара. По результатам контрольно-надзорной деятельности в следственные органы направлено 12 материалов по незаконным рубкам древесины», — цитирует Темирханова ТАСС.
Первое совещание по вопросам экологической безопасности СКФО прошло 28 августа в Магасе под председательством главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина.
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