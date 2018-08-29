Владимир Васильев и Сергей Кириенко приняли участие в эко-игре «Чистый Каспий»

Игра прошла на пляже «Оазис», 29 августа, в Махачкале

Организатором эко-игры является Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы в лице Камиля Саидова

275 мешков — именно столько мусора удалось собрать всем участникам игры в этот день на берегу моря.

«Чистый Каспий» — это проект экологической направленности, который проходит в виде фестиваля из нескольких команд, главная цель каждой из которых, собрать максимальное количество мусора.