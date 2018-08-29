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Владимир Васильев и Сергей Кириенко приняли участие в эко-игре «Чистый Каспий»
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Владимир Васильев и Сергей Кириенко приняли участие в эко-игре «Чистый Каспий» 

Замана 2 часа назад
Фото: Замана
Игра прошла на пляже «Оазис», 29 августа, в Махачкале.
На мероприятии так же присутствовали: Артем Здунов, Владимир Иванов, финалисты конкурса «Мой Дагестан» и др.
Организатором эко-игры является Комитет по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы в лице Камиля Саидова.
275 мешков — именно столько мусора удалось собрать всем участникам игры в этот день на берегу моря.
«Чистый Каспий» — это проект экологической направленности, который проходит в виде фестиваля из нескольких команд, главная цель каждой из которых, собрать максимальное количество мусора.
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