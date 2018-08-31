Объемы ввода в эксплуатацию подмосковного жилья в январе‑июле 2018 года выросли на 28,9%

Московской области за январь-июль 2018 года ввели в эксплуатацию более 57 тысячи квартир общей площадью почти 4,5 миллиона квадратных метров, что на 28,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из документа, опубликованного на сайте Мособлстата.

«В январе-июле 2018 года на территории области за счет всех источников финансирования введено 57576 новых квартир общей площадью 4,46 миллиона квадратных метров, что на 28,9% больше, чем в январе-июле 2017 года. В сельской местности введено 1,75 миллиона квадратных метров жилья, что составило 39,2% от общего ввода», — говорится в сообщении.

За январь-июль 2018 года населением за счет собственных и заемных средств введено в действие 2,36 миллиона квадратных метров жилья. Доля этих домов в общем объеме введенного жилья составила 52,8%.

Из числа введенных в действие за январь-июль 2018 года зданий 98,3% составляют здания жилого назначения. При этом введено в строй 247 зданий нежилого назначения, из них 49 промышленных, 11 сельскохозяйственных, 81 коммерческое, 17 административных, 13 учебных, 18 здравоохранения и 58 прочих.

В июле 2018 года в Подмосковье ввели в строй 535 тысяч квадратных метров жилья, что на 4% выше показателя июля 2017 года и на 33% выше показателя июня 2018 года.

Объем работ и услуг в строительстве в январе-июле 2018 года составил 178 миллиардов рублей, что на 5,3% выше уровня января-июля 2017 года. Общий объем строительных работ в июле составил 31,9 миллиарда рублей, при этом в годовом выражении показатель снизился на 11%, а в месячном также на 11%.