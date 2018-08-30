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243 млн рублей потратят на реконструкцию аэропорта Мурманска
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243 млн рублей потратят на реконструкцию аэропорта Мурманска 

RUБЕЖ + ещё 1 1 час назад
Фото: RUБЕЖ
243 млн рублей потратят на реконструкцию аэропорта Мурманска, сообщает Московский комсомолец.
На сайте госзакупок появилась информация об аукционе на работы по реконструкции парковочной зоны и привокзальной площади. Кроме того, предусмотрено строительство новых подъездных путей с круговым движением, благоустройство и озеленение привокзальной территории.
Главная воздушная гавань Заполярья после реконструкции станет соответствовать современным требованиям не только транспортной безопасности, но и эргономики.
Конкурсная комиссия будет принимать заявки до 4 сентября 2018 года. Все работы подрядчик должен завершить к ноябрю 2019 года.
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