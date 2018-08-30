«В конце 2019 года мы закончим»: губернатору Подмосковья доложили о строительстве объезда Сергиева Посада

«Все строительные работы идут в штатном режиме, ежедневно встречаемся со строителями на площадке. Сейчас идет самый сложный этап — строительство проезда. Конец четвертого квартала 2019 года мы закончим», — заявил Михаил Токарев.

Ранее сообщалось, что строительство Западного объезда Сергиева Посада перешло в финальную стадию. Строительство ведется на всех участках, где нет технических или юридических проблем. Одновременные работы позволяют сократить время реализации проекта. Общая протяженность автодороги «Западный объезд города Сергиев Посад» составляет более 11 километров.