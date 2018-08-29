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Реконструкцию пяти аэропортов Чукотки оценили в 12,7 млрд рублей
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Реконструкцию пяти аэропортов Чукотки оценили в 12,7 млрд рублей 

ТАСС + ещё 6 16 часов назад
Фото: Дальний Восток
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Стоимость реконструкции пять аэропортов Чукотки оценивается в 12,7 млрд рублей. Об этом сообщил в среду в ходе совещания в Анадыре заместитель министра транспорта РФ Юрий Цветков.
"При формировании проекта комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры РФ до 2024 года Минтранс предлагает включить туда реконструкцию нескольких аэропортов Чукотки. Общая стоимость этих работ оценивается в 12,7 млрд рублей", — сказал замминистра.
Стоимость реконструкции аэропортового комплекса в Певеке составит 3,4 млрд рублей, реконструкция аэропорта в поселке Беринговский — 2 млрд, в поселке Эгвекинот — около 2 млрд, в селе Кепервеем — 2,4 млрд, в поселке Провидения — 2,9 млрд
Документ находится на согласовании в Минэкономразвития и Минфине России. Выделение большей части средств планируется из федерального бюджета.
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