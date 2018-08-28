В Чечне планируют рекультивировать восемь незаконных свалок в 2019 году

МАГАС , 28 августа. / ТАСС /. Двадцать объектов накопленного вреда окружающей среде планируют ликвидировать в Чечне в 2019 году, в их числе несанкционированные свалки и земляные резервуары с нефтяными отходами. Об этом сообщил министр природных ресурсов и окружающей среды республики Саид-Магомед Темирханов на совещании по вопросам экологической безопасности СКФО в Магасе.

"В 2019 году запланированы мероприятия по рекультивации 20 объектов накопленного вреда окружающей среде, в том числе 12 объектов — нефтешламовые амбары и нарушенные земли отходами нефтепереработки и восемь несанкционированных свалок твердых коммунальных отходов в границах населенных пунктов Чеченской Республики. Это позволит улучшить качество жизни 475,9 тыс. человек и вернуть в хозяйственный оборот более 86,5 га земли", — сказал Темирханов.

По его словам, в рамках федерального проекта «Чистая страна» в 2018 году в регионе ликвидировано восемь объектов накопленного экологического вреда окружающей среде.

Также Темирханов рассказал о запуске трех цехов по заготовке и переработке древесины в республике.

"За счет внебюджетных средств в Ножай-Юртовском и Шатойском муниципальных районах реализуются инвестиционные проекты по созданию трех цехов по заготовке и переработке древесины. Реализация проектов приведет к увеличению объема экологически чистых строительных деревянных материалов, реализуемых на территории региона, а также к повышению доходной части федерального бюджета и бюджета Чеченской Республики за счет платы за древесину, используемую по договору купли-продажи лесных насаждений, а также налоговых поступлений", — отметил он.