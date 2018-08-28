Ещё
Мэра Гянджи отправили в отставку
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Российский бизнесмен покончил с собой
Российский бизнесмен покончил с собой

Мэра Гянджи отправили в отставку 

News.ru 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Глава азербайджанского города Гянджи Эльмар Велиев снят со своего поста. Сответствующий указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.
«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности главы исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева. На его место назначен Ниязи Байрамов», — рассказали РИА Новости представители Алиева.
На Велиева напали 3 июля. После ареста подозреваемых по делу о нападении в городе начались беспорядки. При попытке остановить стычки погибли двое полицейских. События в Гяндже власти квалифицировали как теракт.
News.ru: последние новости
Заключенные Владимирского централа голодают NBC показал танец полуголых мужчин после новости о Маккейне МВД хочет ускорить получение гражданства РФ
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Опубликовано видео с места убийства подростка в Москве147
Москва в опасности: в столицу пришла жара226
Во Флориде произошла «массовая стрельба»
Медики рассказали о неправильном лечении Ротару
«Горит 7 часов»: в Подмосковье не могут потушить пожар150
Видео
02:46
Впервые с 1981 года. Шойгу анонсировал «Восток-2018»
Армия Войска
03:13
Зачем скрывают Медведева
Политика Статьи
00:56
В Сети высмеяли танцы Терезы Мэй
В мире Африка
00:20
Подробности атаки на российский воинский эшелон
Происшествия
02:08
США показали аналог «Искандера»
Войска Армия
03:53
Россия запросила срочные консультации в Совбезе ООН
Политика
02:28
Парк 50-летия Октября открыли на юго-западе
Новости Москвы
00:40
Telegram пошел на уступки спецслужбам
Наука и техника Интернет
01:29
Москвичей предупредили об аномальной жаре
Общество Новости Москвы
00:49
Стали известны подробности о новой украинской ракете
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение