Мэра Гянджи отправили в отставку

Ильхам Алиев. Глава азербайджанского города Гянджи Эльмар Велиев снят со своего поста. Сответствующий указ подписал президент Азербайджана

«Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об освобождении от должности главы исполнительной власти города Гянджи Эльмара Велиева. На его место назначен Ниязи Байрамов», — рассказали РИА Новости представители Алиева.

На Велиева напали 3 июля. После ареста подозреваемых по делу о нападении в городе начались беспорядки. При попытке остановить стычки погибли двое полицейских. События в Гяндже власти квалифицировали как теракт.