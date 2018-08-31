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В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по теплоснабжению
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В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по теплоснабжению 

АиФ Нижний Новгород + ещё 11 51 минуту назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода с 3 сентября по 31 октября проведет горячую линию по вопросам теплоснабжения, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Нижегородцы смогут задать вопросы по телефону: 8 (831) 439-00-40.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к отопительному сезону готово более 90% котельных и центральных тепловых пунктов Теплоэнерго.
В общей сложности теплоэнергетики, готовясь к отопительному периоду, отремонтировали пять крупных котлов. На них уже завершили гидравлические испытания. Обновили и 18 дымовых труб. Капремонт пережили строительные конструкции 23 котельных и тепловых пунктов.
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