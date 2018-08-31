В Нижнем Новгороде пройдет горячая линия по теплоснабжению

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода с 3 сентября по 31 октября проведет горячую линию по вопросам теплоснабжения, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Нижегородцы смогут задать вопросы по телефону: 8 (831) 439-00-40.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде к отопительному сезону готово более 90% котельных и центральных тепловых пунктов Теплоэнерго.

В общей сложности теплоэнергетики, готовясь к отопительному периоду, отремонтировали пять крупных котлов. На них уже завершили гидравлические испытания. Обновили и 18 дымовых труб. Капремонт пережили строительные конструкции 23 котельных и тепловых пунктов.