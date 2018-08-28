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В Минске задержали находящегося в федеральном розыске россиянина
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России готовят неприятный сюрприз

В Минске задержали находящегося в федеральном розыске россиянина 

ТВ Центр 40 минут назад
Фото: ТВ Центр
Официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина сообщила о задержании в столице Белоруссии гражданина России, который находится в российском федеральном розыске за изготовление психотропных веществ. Слова представителя минской милиции приводит ТАСС.
"В момент задержания у подозреваемого при себе находилось более двух граммов вещества растительного происхождения, которое ему сбыл 30-летний уроженец Сморгони, и у которого в последующем оперативники изъяли более 17 граммов этого же вещества и два патрона", — рассказала Дручинина.
Вещество растительного происхождения оказалось марихуаной. При этом отмечается, что в Сочи у задержанного была нарколаборатория. Ранее там нашли около шести килограммов амфетамина, более 1,5 килограмма мефедрона и более двух килограммов гашиша.
В Белоруссии в отношении задержанных заведено уголовное дело. Им грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет.
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