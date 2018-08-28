Россиянина задержали в Белоруссии за незаконный оборот наркотиков

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий … на улице Волоха (в Минске — ред.) был задержан 28-летний гражданин Российской Федерации, который значился в федеральном розыске на территории России за изготовление психотропных веществ", — говорится в сообщении на сайте минской милиции.

По данным пресс-службы, в Минске подозреваемый проживал на съемной квартире. В момент задержания у него при себе находилось более двух граммов вещества растительного происхождения, которое оказалось марихуаной. Марихуану мужчине сбыл 30-летний уроженец Сморгони, у которого позже оперативники изъяли более 17 грамм этого же вещества и два патрона.

"Оперативниками было установлено, что россиянин находится в федеральном розыске за изготовление психотропных веществ. По имеющейся информации, в Сочи у молодого человека в квартире была оборудована нарколаборатория, в которой он изготавливал амфетамин и мефедрон. Российскими оперативниками по месту жительства фигуранта было обнаружено и изъято около 6 килограмм амфетамина, более 1,5 килограмм мефедрона и более 2 килограмм гашиша", — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщила пресс-служба, в отношении гражданина РФ и уроженца Сморгони возбуждено уголовное дело по статье «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов» уголовного кодекса Белоруссии. Им грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет.