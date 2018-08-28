В Адыгее за сутки произошло три пожара

За дежурные сутки, 27 августа, на территории Адыгеи произошло три пожара. Погибших нет, травмирован один человек.

Пожары произошли в Майкопе , Теучежском и Тахтамукайском районах».

«В ауле Понежукай, в 4 часа утра произошло возгорание хозяйственной постройки на площади 70 квадратных метров, которая была полностью уничтожена. Причина и материальный ущерб устанавливается органами дознания», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по РА.

В ауле Шенджий произошло возгорание носимых вещей, при сжигании мусора на территории домовладения, на гражданке 1959 года рождения на площади 12 квадратных метров. В результате, которого был травмирован один человек. Причина — неосторожное обращение с огнем при сжигании мусора.

В городе Майкопе — возгорание электрощитовой в магазине «Тамила» на площади 5 квадратных метров. Причины пожара и материальный ущерб устанавливаются.