В Минске задержан россиянин, находящийся в федеральном розыске за изготовление психотропов

МИНСК, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники белорусской милиции задержали в Минске за хранение марихуаны гражданина РФ, находящегося в федеральном розыске за изготовление психотропных веществ. Об этом сообщила во вторник официальный представитель Октябрьского РУВД Минска Эвелина Дручинина.

"В момент задержания у подозреваемого при себе находилось более 2 г вещества растительного происхождения, которое ему сбыл 30-летний уроженец Сморгони (Гродненская область), и у которого в последующем оперативники изъяли более 17 г этого же вещества и 2 патрона", — отметила представитель минской милиции, слова которой приводит сайт ГУВД.

Согласно заключению Госкомитета судебных экспертиз, представленное на исследование измельченное высушенное вещество растительного происхождения зеленого цвета является марихуаной.

Милиция установила, что задержанный находится в российском федеральном розыске за изготовление психотропных веществ. По имеющейся информации, сообщила Дручинина, в Сочи у молодого человека в квартире была оборудована нарколаборатория, в которой он изготавливал амфетамин и мефедрон. Российскими оперативниками по месту жительства фигуранта было обнаружено и изъято около 6 кг амфетамина, более 1,5 кг мефедрона и более 2 кг гашиша. На территории Белоруссии подозреваемый находился с мая 2018 года, уточнила представитель Октябрьского РУВД.

Отделом Следственного комитета Московского района Минска в отношении задержанных граждан РФ и Белоруссии возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Им грозит лишение свободы сроком от двух до восьми лет, проинформировали в минской милиции.