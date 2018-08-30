«Один пояс, один путь»: вторая пятилетка

В сентябре 2018 года Китай отметит пятилетие глобальной интеграционной инициативы «Один пояс, один путь» (ОПОП). К дате приурочен целый ряд мероприятий: уже состоялись профильные пресс-конференции, с программной речью выступил председатель КНР Си Цзиньпин — автор ОПОП (как известно, отправной точкой глобальной интеграционной инициативы «Один пояс, один путь» считается выступление главы китайского государства в Назарбаев Университете 7 сентября 2013 года).

Пятилетний юбилей «Одного пояса, одного пути» — важное событие для КНР. В китайском политическом истеблишменте оценка результатов деятельности и разработка планов на будущее ведется с шагом в пятилетку. Поэтому уже сейчас в Китае подводят итоги и обозначают векторы дальнейшего развития интеграционной инициативы. И эти итоги впечатляют. В рамках инициативы Пекина подписано 118 документов о сотрудничестве со 103 странами и международными организациями. За прошедшие пять лет совокупный объем товарооборота Китая с партнерами по ОПОП составил порядка 5 триллионов долларов, для 25 стран-участниц инициативы Китайская народная республика стала крупнейшим торговым партнером. Китайские инвестиции в страны вдоль «Одного пояса, одного пути» за отчетный период превысили 70 миллиардов долларов, со средневзвешенным ежегодным ростом в 7,2 процента.

Комментируя эту статистику, наблюдатели признают, что за прошедшие пять лет ОПОП уже стал узнаваем, доказал свою привлекательность, богатый потенциал развития, а главное — жизнеспособность, в отличие от других интеграционных инициатив, которые как-то «подзабылись» на фоне волны деглобализации и набирающих оборотов торговых войн. Забыли, например о принятом в 2014 году решении стран АТЭС начать конкретную работу по созданию зоны свободной торговли в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Тогда экономистам дали ровно два года на разработку подробной «дорожной карты» по становлению ЗСТ в АТР. Китай выделил на соответствующие работы 10 миллионов долларов. И вот все сроки прошли — а о «дорожной карте» уже и не вспоминают. Да и неактуально это сегодня, на фоне спровоцированных США торговых войн: какие уж тут зоны свободной торговли… А вот «Один пояс, один путь» — жив и активно развивается.

На этой неделе в Китае уже определились отдельные векторы работы на следующую — вторую — пятилетку развития инициативы. Так, Пекин продолжит финансирование сопутствующих ОПОП проектов по линии фондов, национальных и международных банков (среди последних — Азиатский банк инфраструктурных инвестиций). Ожидается, что о новых проектах финансирования будет заявлено на предстоящем в 2019 году втором саммите «Одного пояса, одного пути». Первая встреча в верхах в этом формате состоялась в Пекине в минувшем году, уже тогда власти продемонстрировали готовность щедро поддержать инициативу. Так, Си Цзиньпин на прошлогоднем саммите сообщил, что КНР дополнительно выделит 480 миллиардов юаней (70 миллиардов долларов) на развитие проектов сотрудничества в рамках «Одного пояса, одного пути». По словам главы китайского государства, дополнительно 100 миллиардов юаней будут выделены в Фонд Шелкового пути, капитал которого на сегодня составляет порядка 40 миллиардов долларов. Кроме того, Эксимбанк Китая выделит 130 миллиардов юаней, а Государственный банк развития Китая — 250 миллиардов юаней на поддержку проектов нового Шелкового пути. Помимо этого, в ближайшие 5 лет Китай окажет развивающимся странам и международным организациям вдоль «Одного пояса, одного пути» денежную помощь объемом 60 миллиардов юаней (почти 8,5 миллиардов долларов).

Второй вектор развития ОПОП: в странах-участницах инициативы продолжится работа по созданию зон торгово-экономического сотрудничества. Они стали своеобразной «грибницей», на которой укоренилась инициатива. За минувшие пять лет было создано 82 таких зоны, в развитие которых инвестировано 28,9 миллиардов долларов. Открыто 4000 предприятий, которые заплатили в казну 2 миллиарда долларов налогов, на этих предприятиях создано 244 тысячи новых рабочих мест.

Третьим направлением развития станет работа над «титульными» проектами по развитию транспортной инфраструктуры. Уже сегодня в рамках инициативы налажено множество маршрутов железнодорожных грузовых перевозок Китай — Европа. Они связали 48 китайских мегаполисов с 42 городами в 14 странах Европы. Общее количество прошедших по этим маршрутам составов уже превысило 10 тысяч. По оценкам экспертов, налаживание таких логистических цепочек и укрепление транспортных взаимосвязей куда более действенно, чем простое создание торговых союзов. Если во втором случае можно повысить темп глобального развития на 5 процентов, то в первом — на 10-15 процентов, уверены экономисты.

Продолжатся инвестиции в соответствующую инфраструктуру. По оценкам консалтинговой компании McKinsey, каждый миллиард долларов инвестиций в инфраструктурное строительство будет создавать от 30 до 80 тысяч рабочих мест и до 2,5 миллиардов долларов добавленной стоимости. Финансирование пойдет по линии Азиатского банка инфраструктурных инвестиций с капиталом в 100 миллиардов долларов. Он был создан по инициативе КНР и начал работу в январе 2016 года.

И наконец, продолжится институционализация инициативы. Вполне естественно, что с развитием торговли и инвестиционного сотрудничества вдоль «Одного пояса, одного пути», увеличивается число спорных вопросов. Предвидя это, в июне Китай открыл в Шэньчжэне и Сиане международные коммерческие суды, а 26 августа был создан Международный коммерческий экспертный комитет.

В КНР не раз подчеркивалось, что все усилия по развитию инициативы полностью соответствуют словам Си Цзиньпина о том, что «Один пояс, один путь» — это не какой-то «Китайский клуб», ведущий к созданию политических и иных альянсов. Конечная цель «Одного пояса, одного пути» — «дать новые возможности для здоровой экономической глобализации».

Материал подготовлен Медиакорпорацией Китая