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Меняем макулатуру на саженцы деревьев!
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Меняем макулатуру на саженцы деревьев! 

Управа района Можайский + ещё 4 28 августа 2018
Фото: Наш район Котловка
Движение Круг Жизни продолжается. На настоящий момент в акции принимает участие 10 городов. Весной в целом по стране было собрано 445 тонн вторсырья для обмена на 9868 хвойных и лиственных саженцев деревьев и кустарников, травянистых растений и цветов.
В Москве весной горожанами было собрано 40 тонн макулатуры для обмена на более чем 900 саженцев. Посадки состоялись на придомовых территориях, на территориях жилых комплексов, детских садов, школ, предприятий.
Цель акции — снижение нагрузки на городские свалки силами самих горожан, чтобы каждый житель мог проявить заботу о своём городе; формирование культуры раздельного сбора вторсырья; опыт посадок растений у детей.
Схема участия: люди и организации, детские образовательные учреждения собирают макулатуру и сдают её в переработку в согласованные пункты приёма. Мы, координаторы «Круга жизни», обрабатываем все заявки на саженцы, заказываем растения в питомниках и выдаём их людям для посадки на приусадебных участках или в официально согласованных местах в городе,
Мы получили от участников огромное количество положительных откликов и просьб продолжать нашу экологическую инициативу. Сейчас открыт осенний сезон Круга Жизни, в котором каждый желающий может сдать макулатуру и взамен получить саженцы деревьев и кустарников.
Сроки сезона осень 2018:
— сдача вторсырья по заявкам — открыта с 20 августа и будет продолжаться весь учебный год;
— осенняя выдача саженцев — 12 октября. Чтобы успеть получить саженцы в эту дату, необходимо сначала сдать вторсырье, а затем выбрать саженцы до 25 сентября. Саженцы по более поздним сдачам будут выданы в мае 2019 года.
Участие учреждений в акции Круг Жизни — это один из действенных способов озеленения социально-значимых площадок района.
Подробности о движении Круг Жизни можно узнать на сайте https://vkrug.org/и в группе «Круг Жизни Центр» ВКонтакте — https://vk.com/krug_centr
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