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Московские спасатели обезвредили серпентарий в жилом доме
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Московские спасатели обезвредили серпентарий в жилом доме 

Мослента 23 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции и МЧС поймали 20 змей, которые выползли из квартиры на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».
Специалисты выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки департамента природопользования. На месте было обнаружено две китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и два мадагаскарских удава.
Спасатели уточнили, что хабу и гадюки — ядовитые виды, представляющие опасность. Состояние всех животных удовлетворительное.
На данный момент уточняются подробности инцидента. Ведется расследование.
В июле жители столицы обнаружили в своем дворе змею и попытались ее убить. Была ли она ядовитой, неизвестно.
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