Московские спасатели обезвредили серпентарий в жилом доме

Сотрудники полиции и МЧС поймали 20 змей, которые выползли из квартиры на Ленинском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды, передает агентство «Москва».

Специалисты выехали на место, поймали пресмыкающихся и передали в Центр передержки департамента природопользования. На месте было обнаружено две китайских хабу, 16 гадюк обыкновенных и два мадагаскарских удава.

Спасатели уточнили, что хабу и гадюки — ядовитые виды, представляющие опасность. Состояние всех животных удовлетворительное.

На данный момент уточняются подробности инцидента. Ведется расследование.

В июле жители столицы обнаружили в своем дворе змею и попытались ее убить. Была ли она ядовитой, неизвестно.