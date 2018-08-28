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В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме
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В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме 

РИА Новости + ещё 1 28 августа 2018
ВОЛГОГРАД, 28 авг — РИА Новости. Двое взрослых и трехлетняя девочка погибли при возгорании частного дома в городе Котово Волгоградской области, пострадала еще одна женщина — мать ребенка, сообщили РИА Новости во вторник в экстренных службах региона.
Пожар в частном доме в Котово произошел в ночь на вторник. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Котовского района, три человека погибли, один пострадал.
"При пожаре в доме на улице Зеленая погибла девочка 2015 года рождения, а также ее отец 1985 года рождения и мужчина 1949 года рождения. А также пострадала мама ребенка", — сообщил собеседник агентства.
Причины пожара устанавливаются.
Как сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС, пожар возник в деревянном доме, который не был газифицирован.
"Сообщение о возгорании поступило в 2.47, в 3.05 — ликвидация пожара. Горел деревянный дом по всей площади, при разборе завалов обнаружено трое погибших — двое мужчин и ребенок", — рассказали в ведомстве.
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