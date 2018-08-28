В Волгоградской области три человека погибли при пожаре в частном доме

Пожар в частном доме в Котово произошел в ночь на вторник. Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Котовского района, три человека погибли, один пострадал.

"При пожаре в доме на улице Зеленая погибла девочка 2015 года рождения, а также ее отец 1985 года рождения и мужчина 1949 года рождения. А также пострадала мама ребенка", — сообщил собеседник агентства.

Причины пожара устанавливаются.

Как сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС, пожар возник в деревянном доме, который не был газифицирован.

"Сообщение о возгорании поступило в 2.47, в 3.05 — ликвидация пожара. Горел деревянный дом по всей площади, при разборе завалов обнаружено трое погибших — двое мужчин и ребенок", — рассказали в ведомстве.