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Стоимость проезда днем по участку 58-97 км трассы М11 в Подмосковье составит 100 руб. для легковых машин
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Стоимость проезда днем по участку 58-97 км трассы М11 в Подмосковье составит 100 руб. для легковых машин 

Агентство «Москва» + ещё 26 24 минуты назад
Фото: Авторамблер
Полная стоимость проезда для первой категории транспортных средств, включая легковые автомобили, в дневное время по новому участку 58-97 км трассы М11 «Москва-Санкт-Петербург» составит 100 руб., при расчете по транспондеру — 80 руб. Об этом сообщили в пресс-службе государственной компании «Автодор».
«Первого сентября 2018 г. с 00:00 часов открывается рабочее движение автомобилей по участку 58-97 км новой скоростной автомобильной дороги М11 «Москва-Санкт-Петербург». Участок позволяет объехать города Солнечногорск и Клин в Московской области, сократив время в пути от получаса до нескольких часов — в зависимости от времени поездки. Протяженность нового участка — около 40 км. Полная стоимость проезда по нему для первой категории транспортных средств (включая легковые автомобили) в дневное время с расчетом наличными или по банковской карте — 100 руб. При расчете по транспондеру — 80 руб.», — говорится в сообщении.
Уточняется, что с учетом скидок для участников программы лояльности (3, 5 или 10%) для владельцев транспондеров T-pass — до 72 руб. Таким образом, каждый километр пути по этой дороге в Подмосковье будет стоить для постоянного пользователя менее 2 руб. На самом маршруте нового участка построено два съезда — на Пятницкое шоссе и на Московское большое кольцо (большую «бетонку»). Цена проезда с 58 по 67 км — 20 руб., с 58 по 89 км — 80 руб., это суммы для оплаты наличным или картой днем для машины первой категории, по любому из транспондеров — дополнительная скидка 20%. Полная таблица тарифов есть на сайте.
«Разрешенная скорость на участке — 110 км/ч, позже ее увеличат до 130 км/ч. Следовательно, на объезд Солнечногорска и Клина, в которых автомобилисты привыкли терять много времени, потребуется меньше получаса. Чтобы подъехать к Клину на трассу М10 или съехать с нее на новый участок М11 нужно будет воспользоваться специально построенной 5,6-километровой автодорогой, за проезд по ней плата не взимается», — отметили в пресс-службе.
В пресс-службе добавили, что с пункта взимания платы (ПВП) на 97 км трассы М11 можно только выехать в сторону федеральной трассы М10, въехать на М11 со стороны Клина можно только через Московское большое кольцо (большую «бетонку» А108) и ПВП на 89 км. Это временное решение, после открытия второго участка с 97 по 149 км въезды и выезды заработают в обоих направлениях.
«Важно помнить, что для использования всех возможностей транспондера T-pass и проезда с ним с ним по сквозному участку от МКАД до Клина необходимо его персонифицировать и подключить функцию интероперабельности. Это можно сделать самостоятельно, инструкция — на сайте», — добавили в пресс-службе.
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