СК назвал причиной пожара с тремя погибшими в Волгоградской области короткое замыкание

ВОЛГОГРАД , 28 августа. / ТАСС /. Предварительной причиной возгорания в частном доме в Волгоградской области , в результате которого погибли двое мужчин и трехлетняя девочка, могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что минувшей ночью в городе Котово под Волгоградом в деревянном частном доме горела кровля. После ликвидации пожара были обнаружены трое погибших.

"Были обнаружены тела 69-летнего мужчины, а также его 33-летнего зятя и трехлетней внучки. По данному факту организована доследственная проверка. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, очаг возгорания в коридоре домовладения", — сказано в сообщении ведомства.

По данным следователей, семья, в чьем доме произошел пожар, характеризуется положительно, на учете не состоит.