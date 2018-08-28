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СК назвал причиной пожара с тремя погибшими в Волгоградской области короткое замыкание
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СК назвал причиной пожара с тремя погибшими в Волгоградской области короткое замыкание 

ТАСС + ещё 4 28 августа 2018
ВОЛГОГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Предварительной причиной возгорания в частном доме в Волгоградской области, в результате которого погибли двое мужчин и трехлетняя девочка, могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ по региону.
Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что минувшей ночью в городе Котово под Волгоградом в деревянном частном доме горела кровля. После ликвидации пожара были обнаружены трое погибших.
"Были обнаружены тела 69-летнего мужчины, а также его 33-летнего зятя и трехлетней внучки. По данному факту организована доследственная проверка. Предварительная причина возгорания — замыкание электропроводки, очаг возгорания в коридоре домовладения", — сказано в сообщении ведомства.
По данным следователей, семья, в чьем доме произошел пожар, характеризуется положительно, на учете не состоит.
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