Треть посетивших Японию россиян приезжают в страну повторно

МОСКВА , 30 авг — РИА Новости . Интерес к Японии со стороны россиян за последний год вырос более чем на 20%. И около трети туристов приезжают в страну повторно, сообщает АТОР со ссылкой на главу московского представительства Японской национальной туристической организации Айри Мотокуру.

В первой половине 2018 года в Японию прибыло 54 200 россиян, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Темп прироста турпотока из России опережает все остальные рынки, в том числе Вьетнам, который продемонстрировал рост в 25%.

По данным JNTO, в Японию чаще всего приезжают жители российского Дальнего Востока, поскольку время в пути для них составляет чуть более двух часов. Именно жители дальневосточных регионов нередко совершают несколько поездок в Японию.

Из европейской части России большинство туристов, приезжающих в Японию, — жители Москвы и Санкт-Петербурга.

В Японию российские путешественники нередко отправляются целыми семьями, и если первая поездка, как правило, посвящена осмотру достопримечательностей в Токио, Киото и Осаке, то вторая часто включает пляжный отдых на Окинаве.

Еще в Японию многие индивидуальные туристы приезжают ради спортивных занятий: хайкинга, который популярен у местных жителей, и горных лыж.