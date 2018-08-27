В Минске женщина купила квартиру с боеприпасами в подвале

МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с обнаружением в подвале многоквартирного дома в Минске гранат и патронов, сообщает Sputnik Беларусь.

Женщина приобрела квартиру в одном из домов столицы, а когда спустилась убрать в своем подвале, то обнаружила арсенал оружия.

"В ходе уборки она обнаружила две гранаты и более 100 патронов. На месте работала следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы", — рассказали Sputnik в Следственном комитете Белоруссии.

Жильцов дома эвакуировали, боеприпасы изъяли. Было установлено, что обнаруженные гранаты являются учебными.

Это уже не первый подобный случай в Белоруссии. В мае стало известно, что житель Бреста во время ремонта в квартире, которая досталась ему по наследству, нашел арсенал патронов.

Аналогичную находку сделал житель Жодино. В квартире, которую он унаследовал от отца, был обнаружен тайник с патронами и самодельным оружием.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>