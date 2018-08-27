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В Минске женщина купила квартиру с боеприпасами в подвале
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В Минске женщина купила квартиру с боеприпасами в подвале 

РИА Новости 3 часа назад
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Правоохранительные органы проводят проверку в связи с обнаружением в подвале многоквартирного дома в Минске гранат и патронов, сообщает Sputnik Беларусь.
Женщина приобрела квартиру в одном из домов столицы, а когда спустилась убрать в своем подвале, то обнаружила арсенал оружия.
"В ходе уборки она обнаружила две гранаты и более 100 патронов. На месте работала следственно-оперативная и саперно-пиротехническая группы", — рассказали Sputnik в Следственном комитете Белоруссии.
Жильцов дома эвакуировали, боеприпасы изъяли. Было установлено, что обнаруженные гранаты являются учебными.
Это уже не первый подобный случай в Белоруссии. В мае стало известно, что житель Бреста во время ремонта в квартире, которая досталась ему по наследству, нашел арсенал патронов.
Аналогичную находку сделал житель Жодино. В квартире, которую он унаследовал от отца, был обнаружен тайник с патронами и самодельным оружием.
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