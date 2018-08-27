Число жертв сильного пожара в Греции выросло до 97 человек

АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости . Число жертв пожара, произошедшего 23 июля в Восточной Аттике, выросло до 97 человек, сообщила пожарная служба Греции

Ранее сообщалось о 96 погибших. По данным пожарных, в больнице скончался 78-летний мужчина.

"Число жертв пожара в Восточной Аттике на данный момент составляет 97 человек. В больницах Аттики на данный момент скончались 14 человек, пострадавших во время пожара", — сообщила пожарная служба.

По ее информации, идентифицированы тела 83 погибших, обнаруженных на месте пожара.