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Число жертв сильного пожара в Греции выросло до 97 человек
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Число жертв сильного пожара в Греции выросло до 97 человек 

РИА Новости 27 августа 2018
АФИНЫ, 27 авг — РИА Новости. Число жертв пожара, произошедшего 23 июля в Восточной Аттике, выросло до 97 человек, сообщила пожарная служба Греции.
Ранее сообщалось о 96 погибших. По данным пожарных, в больнице скончался 78-летний мужчина.
"Число жертв пожара в Восточной Аттике на данный момент составляет 97 человек. В больницах Аттики на данный момент скончались 14 человек, пострадавших во время пожара", — сообщила пожарная служба.
По ее информации, идентифицированы тела 83 погибших, обнаруженных на месте пожара.
В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров. В Восточной Аттике при 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофорта, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. Погибли десятки человек, в больницы попали почти 190 человек. Почти все люди погибли в поселке Мати.
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