США обвинили в усилении для удара по Сирии

«Соединенными Штатами Америки продолжается наращивание группировки носителей крылатых ракет в ближневосточном регионе, связанное с подготовкой в провинции Идлиб очередной провокации якобы применения химоружия», — сказал он. Конашенков добавил, что 25 августа в Средиземное море вошел эсминец ВМС США USS Ross, оснащенный ракетами «Томагавк», что позволяет нанести удары по всей Сирии.

Днем ранее представитель Минобороны сообщал, что удар планируется нанести в ближайшие двое суток по населенному пункту Кафер-Зайта — в шести километрах южнее Хабита.

До этого стало известно, что Вашингтон также перебросил в Персидский залив эсминец The Sullivans с 56 крылатыми ракетами на борту, а на авиабазу Эль-Удейд в Катаре — стратегический бомбардировщик В-1В, вооруженный 24 ракетами.